***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.02.2020 15:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMF - İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON İzahnamesi eklidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822770
BIST
16:35106.283
En Yüksek
|Değişim
|: -3,75%
|| -4.135,35
|Açılış
|: 99.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.418
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107.760
En Düşük
99.332
16:356,2265
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,2260
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|Önceki Kapanış
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6,2574
En Düşük
6,1998
16:356,8395
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,8240
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,8179
16:35325,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
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|Açılış
|: 325,11
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|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,58
|15.707.113
|% 14,90
|
|OYAYO
|3,80
|38.187.621
|% 12,43
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|LINK
|26,30
|5.378.824
|% 8,77
|
|BUCIM
|3,44
|1.463.582
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,84
|1.444.967.458
|% -2,55
|
|ASELS
|27,88
|940.257.994
|% -0,36
|
|GARAN
|9,58
|472.612.029
|% -5,99
|
|AKBNK
|6,78
|268.910.567
|% -5,96
|
|YKBNK
|2,35
|239.298.039
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,40
|186.178.543
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|153.491.337
|% -4,65
|
|THYAO
|11,84
|1.444.967.458
|% -2,55
|
|ODAS
|1,96
|232.007.018
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,35
|239.298.039
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9973
|8,0374
|% 0,33
|
|Frank
|6,4207
|6,4594
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6562
|1,6645
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.626
|-11,08
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.154
|2.187
|-21,00
|
|Tam
|2.147
|2.200
|-18,47
|
|Yarım
|1.038
|1.064
|-8,93
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,47
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,48
|50,48
|-1,25
|