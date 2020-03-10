***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 11:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IIH-İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825967
BIST
11:50105.986
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 2.461,71
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
11:506,1161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0307
|Açılış
|: 33,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 34,3600
|
6,1602
En Düşük
6,1099
11:506,9472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0826
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
7,0586
En Düşük
6,9453
11:503,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,38
|
|Önceki Kapanış
|: 3,36
|
3,39
En Düşük
3,33
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|4,75
|13.733.311
|% 17,28
|
|DOKTA
|25,52
|5.638.801
|% 14,95
|
|RAYSG
|3,62
|5.168.596
|% 13,84
|
|VKING
|2,92
|1.347.960
|% 13,18
|
|GYHOL
|19,74
|3.312.708
|% 12,35
|
|OYAYO
|5,62
|415.526
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|TDGYO
|1,87
|284.925
|% -4,10
|
|KSTUR
|27,00
|2.835
|% -3,57
|
|THYAO
|10,80
|309.645.137
|% 4,05
|
|ASELS
|28,44
|292.337.345
|% 2,45
|
|GARAN
|9,52
|168.586.656
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,39
|138.859.022
|% 4,37
|
|ODAS
|1,93
|92.258.878
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,39
|138.859.022
|% 4,37
|
|ODAS
|1,93
|92.258.878
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,29
|51.615.904
|% 2,38
|
|KARSN
|1,72
|63.572.824
|% 3,61
|
|EKGYO
|1,39
|49.421.681
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9719
|8,0119
|% -0,79
|
|Frank
|6,5529
|6,5924
|% -0,88
|
|Riyal
|1,6250
|1,6332
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-18,07
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,26
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,02
|
|B. Petrol
|36,61
|36,61
|2,25
|