***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.03.2020 12:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi 12.03.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827420
BIST
13:4996.879
En Yüksek
|Değişim
|: -4,05%
|| -4.086,98
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
13:496,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
13:497,0110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
13:49328,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,62
|Açılış
|: 328,28
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|1,93
|6.188.734
|% -1,53
|
|ALKIM
|45,14
|5.718.435
|% -2,72
|
|AEFES
|19,43
|3.724.170
|% -2,85
|
|AKSA
|6,37
|2.951.846
|% -3,63
|
|ADANA
|7,49
|2.905.506
|% -4,46
|
|ALCTL
|13,09
|15.440.693
|% -19,25
|
|AKENR
|0,73
|5.807.862
|% -12,05
|
|AGYO
|1,22
|1.089.881
|% -9,63
|
|AFYON
|4,82
|7.220.977
|% -8,54
|
|ALYAG
|0,54
|110.391
|% -8,47
|
|ASELS
|25,02
|501.838.756
|% -4,36
|
|AKBNK
|6,34
|105.692.171
|% -6,35
|
|ALCTL
|13,09
|15.440.693
|% -19,25
|
|ALARK
|3,85
|13.338.989
|% -8,11
|
|ARCLK
|15,74
|12.152.653
|% -4,89
|
|ASELS
|25,02
|501.838.756
|% -4,36
|
|AKBNK
|6,34
|105.692.171
|% -6,35
|
|AKENR
|0,73
|5.807.862
|% -12,05
|
|AVGYO
|1,34
|7.403.014
|% -11,84
|
|ANACM
|2,85
|11.543.633
|% -5,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9181
|7,9578
|% -0,27
|
|Frank
|6,6139
|6,6538
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6559
|1,6642
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|3,27
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.166
|2.220
|-14,05
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|-6,79
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,73
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,62
|33,62
|-2,17
|