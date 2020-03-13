***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.03.2020 16:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon İzahname (7.1.2 değişiklik)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828815
BIST
16:4896.947
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 3.307,79
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:486,3084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,2970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:487,0176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0553
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:48320,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,22
|Açılış
|: 320,14
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|586.836
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.055.488
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.621.683
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.387.503
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|490.718
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,30
|8.079.778
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|25,78
|1.129.233.447
|% 5,83
|
|THYAO
|9,18
|968.183.735
|% 8,25
|
|GARAN
|9,23
|556.547.359
|% 5,61
|
|KRDMD
|2,05
|368.851.022
|% 2,50
|
|EREGL
|8,28
|349.565.143
|% 1,60
|
|ODAS
|1,36
|295.865.148
|% 3,03
|
|IHLGM
|0,95
|165.145.195
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,05
|368.851.022
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,23
|313.282.482
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,19
|163.666.067
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8398
|7,8791
|% -0,90
|
|Frank
|6,5846
|6,6243
|% -1,18
|
|Riyal
|1,6729
|1,6813
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|6,33
|
|Altın Gr.
|321
|322
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|13,00
|
|Tam
|2.124
|2.178
|9,76
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|4,72
|
|Çeyrek
|515
|527
|2,36
|
|Gümüş.Ons
|15,63
|15,66
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,27
|34,27
|1,05
|
Seans Raporu
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17:03OZKGY
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17:01NETAS
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