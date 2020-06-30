***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi (1.6 ve 6.5 md. değişiklik)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853377BIST