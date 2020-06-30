***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.06.2020 11:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IBE İstanbul Portfoy Beşinci serbest Fon İzahname (1.6 md. değişiklik)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853426
BIST
11:45116.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 503,90
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.335
11:456,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:457,6921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:45390,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 390,63
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|13.554.282
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.532.696
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|9.170.796
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.217.914
|% 9,87
|
|CEOEM
|4,15
|49.806.669
|% 9,79
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,06
|301.759.984
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,56
|3.880.047
|% -5,39
|
|DAGI
|5,75
|3.169.037
|% -4,49
|
|KRDMD
|3,16
|601.551.792
|% 1,28
|
|GARAN
|8,54
|461.136.002
|% 0,12
|
|ASELS
|32,56
|397.166.450
|% 1,56
|
|TSPOR
|7,06
|301.759.984
|% -6,98
|
|AKBNK
|6,13
|238.655.188
|% 0,33
|
|KRDMD
|3,16
|601.551.792
|% 1,28
|
|IHLGM
|1,68
|196.512.181
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,96
|217.883.255
|% 2,08
|
|ADESE
|1,94
|193.284.223
|% 6,01
|
|TSKB
|1,31
|105.907.719
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3909
|8,4329
|% -0,19
|
|Frank
|7,1762
|7,2195
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,86
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|-2,70
|
|Tam
|2.603
|2.615
|-2,80
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-1,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,26
|
Seans Raporu
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12:00IHEVA
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 050, 326 adet işlem
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11:59DMSAS
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11:58ADESE
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11:56XU100
Endeks 116, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 5, 800.00 milyon TL de