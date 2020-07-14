***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.07.2020 10:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IIS İstanbul Portfoy İkinci Serbest Fon İzahnamesinin 7.1.2. maddesinde alım satıma aracılık eden kuruluşlar güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859641
BIST
10:45118.254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -144,96
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.411
En Düşük
117.542
10:456,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8669
En Düşük
6,8552
10:457,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7935
En Düşük
7,7736
10:45396,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,58
|Açılış
|: 396,96
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.344.284
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.070.770
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.318.274
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.519.477
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|5.849.365
|% -9,96
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|KPHOL
|3,51
|17.550
|% -5,14
|
|EKGYO
|2,34
|671.558.906
|% 3,08
|
|THYAO
|12,05
|255.581.518
|% 0,67
|
|EREGL
|8,97
|242.593.280
|% 0,79
|
|GARAN
|7,94
|186.811.486
|% -0,38
|
|ODAS
|2,92
|182.285.552
|% -1,02
|
|EKGYO
|2,34
|671.558.906
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,70
|180.373.275
|% 3,03
|
|ALBRK
|1,86
|149.100.008
|% 3,33
|
|ODAS
|2,92
|182.285.552
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,82
|108.632.029
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5694
|8,6123
|% -0,18
|
|Frank
|7,2682
|7,3120
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-5,05
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.606
|-1,20
|
|Tam
|2.663
|2.674
|-1,20
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,60
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,95
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,74
|