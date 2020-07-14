***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.07.2020 10:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMF İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon İzahname
sinin 7.1.2. maddesinde alım satıma aracılık eden kuruluşlar güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859642
BIST
10:46118.310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -88,41
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.411
En Düşük
117.542
10:466,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8669
En Düşük
6,8552
10:467,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7935
En Düşük
7,7736
10:46396,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,58
|Açılış
|: 396,96
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.146.848
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|12.865.082
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.317.363
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.508.814
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|5.748.297
|% -9,96
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|KPHOL
|3,51
|17.550
|% -5,14
|
|EKGYO
|2,34
|655.791.499
|% 3,08
|
|THYAO
|12,04
|241.561.795
|% 0,58
|
|EREGL
|8,95
|238.698.337
|% 0,56
|
|ODAS
|2,92
|175.912.920
|% -1,02
|
|GARAN
|7,92
|168.297.014
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,34
|655.791.499
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,68
|154.561.387
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,84
|139.532.603
|% 2,22
|
|ODAS
|2,92
|175.912.920
|% -1,02
|
|YKBNK
|2,39
|141.841.143
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5652
|8,6081
|% -0,23
|
|Frank
|7,2667
|7,3105
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,24
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.603
|-4,00
|
|Tam
|2.660
|2.671
|-4,00
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-2,00
|
|Çeyrek
|646
|654
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,03
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,77
|