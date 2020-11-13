***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.11.2020 20:26
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IIS İstanbul Portfoy İkinci Serbest Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888546
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0434
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0441
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05462,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,22
|Açılış
|: 462,67
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6432
|7,6454
|% -0,56
|
|Euro
|9,0419
|9,0537
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,0308
|10,0812
|% -0,30
|
|Frank
|8,3249
|8,3750
|% -0,53
|
|Riyal
|2,0289
|2,0391
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|10,47
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,05
|