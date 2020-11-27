***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.11.2020 10:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FYA İstanbul Portföy ARK II Serbest Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890253
BIST
13:341.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:347,8330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0387
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:349,3423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0457
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:34453,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -4,70
|Açılış
|: 453,35
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:34
|SAFKR
|13,87
|14.897.224
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.449.379
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.291.196
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,42
|1.742.705.922
|% 0,86
|
|KRDMD
|5,23
|1.200.381.322
|% 0,97
|
|PETKM
|4,25
|1.038.998.832
|% 2,91
|
|GUBRF
|52,10
|911.538.629
|% 1,07
|
|TUPRS
|95,00
|689.264.898
|% 1,39
|
|PETKM
|4,25
|1.038.998.832
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,11
|493.241.127
|% 1,44
|
|KRDMD
|5,23
|1.200.381.322
|% 0,97
|
|GARAN
|9,42
|1.742.705.922
|% 0,86
|
|TSKB
|2,55
|408.450.756
|% -4,49
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8279
|7,8330
|% -0,49
|
|Euro
|9,3341
|9,3423
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,3660
|10,4180
|% -1,08
|
|Frank
|8,5618
|8,6134
|% -0,97
|
|Riyal
|2,0723
|2,0827
|% -0,94
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-46,92
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-22,69
|
|Çeyrek
|727
|743
|-11,35
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,84
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,11
|48,11
|0,32
|