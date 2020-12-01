***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2020 12:08
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IBE İstanbul Portfoy Beşinci serbest Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890704
BIST
13:261.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 21,75
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.288
13:267,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
13:269,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0693
|Açılış
|: 9,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
13:26453,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,69
|Açılış
|: 453,71
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
456,28
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KONYA
|1.066,00
|77.698.246
|% 10,00
|
|UZERB
|35,66
|683.460
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|92.292.680
|% 9,98
|
|SAFKR
|16,77
|10.383.493
|% 9,97
|
|SELEC
|13,79
|44.506.563
|% 9,97
|
|BASCM
|11,37
|176.621
|% -9,98
|
|POLTK
|290,10
|3.081.811
|% -9,96
|
|CASA
|71,15
|1.785.221
|% -9,88
|
|RODRG
|16,91
|8.329.565
|% -9,67
|
|KERVN
|1,14
|534.780
|% -9,52
|
|GARAN
|9,07
|2.398.658.135
|% 3,66
|
|KRDMD
|4,74
|1.025.913.201
|% -3,27
|
|EKGYO
|2,17
|667.223.193
|% 0,46
|
|SISE
|6,84
|484.364.436
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,94
|472.894.043
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,17
|667.223.193
|% 0,46
|
|GARAN
|9,07
|2.398.658.135
|% 3,66
|
|KRDMD
|4,74
|1.025.913.201
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,94
|472.894.043
|% 2,80
|
|TSKB
|2,32
|310.778.188
|% 1,31
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8486
|7,8520
|% 0,34
|
|Euro
|9,3967
|9,4051
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,4618
|10,5142
|% 0,59
|
|Frank
|8,6302
|8,6821
|% 0,62
|
|Riyal
|2,0876
|2,0981
|% 0,35
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|21,52
|
|Altın Gr.
|454
|454
|6,98
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|60,00
|
|Tam
|2.995
|3.070
|53,48
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|25,87
|
|Çeyrek
|726
|743
|12,94
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,15
|
|B. Petrol
|47,97
|47,97
|0,09
|