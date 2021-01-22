***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.01.2021 09:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903793
BIST
11:021.536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -15,73
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:027,4324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4394
En Düşük
7,3627
11:029,0355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0476
En Düşük
8,9597
11:02445,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,84
|Açılış
|: 445,06
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,21
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:02
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.154.123
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|40.155.661
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.435.434
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|YAPRK
|128,50
|15.049.131
|% -6,88
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|KARSN
|4,77
|452.173.146
|% 4,84
|
|GARAN
|9,88
|394.257.733
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,48
|336.202.757
|% -1,20
|
|KRDMD
|6,93
|286.500.680
|% -2,39
|
|SISE
|7,74
|285.148.168
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,48
|336.202.757
|% -1,20
|
|KARSN
|4,77
|452.173.146
|% 4,84
|
|TSKB
|1,96
|175.194.377
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,46
|103.255.567
|% 0,00
|
|HLGYO
|4,01
|251.903.703
|% 3,62
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4262
|7,4324
|% 0,88
|
|Euro
|9,0299
|9,0355
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,1305
|10,1813
|% 0,39
|
|Frank
|8,3614
|8,4118
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% 0,88
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-7,79
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,08
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,60
|
Seans Raporu
11:02
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11:13
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 02 kaybederek (% -1.02 ) 1, 359
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