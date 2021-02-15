***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.02.2021 16:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IIS İstanbul Portfoy İkinci Serbest Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909652
BIST
17:391.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 23,75
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.563
En Düşük
1.547
17:396,9530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0827
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:398,4341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0919
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:39407,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -4,80
|Açılış
|: 407,27
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:37
|VAKFN
|12,32
|12.591.245
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.319.939
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|KRGYO
|6,92
|200.592.054
|% -8,95
|
|KOZAL
|153,40
|4.224.557.857
|% 6,38
|
|SASA
|37,86
|1.703.098.384
|% 9,99
|
|THYAO
|12,34
|1.191.878.313
|% 2,83
|
|PETKM
|5,14
|974.409.670
|% 3,21
|
|GUBRF
|73,20
|954.179.212
|% 5,86
|
|EKGYO
|2,54
|503.720.084
|% 0,79
|
|PETKM
|5,14
|974.409.670
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,46
|215.507.292
|% 1,39
|
|ALBRK
|2,32
|307.176.148
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,73
|360.781.718
|% 1,11
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9507
|6,9554
|% -1,14
|
|Euro
|8,4316
|8,4357
|% -1,06
|
|Sterlin
|9,6395
|9,6878
|% -0,79
|
|Frank
|7,7765
|7,8234
|% -1,02
|
|Riyal
|1,8484
|1,8577
|% -1,15
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-1,95
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|0,71
|
Seans Raporu
17:37
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17:52KOZAA
Yüzde 8.95 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 960, 703 adet işlem
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17:51METUR
Yüzde 5.52 oranında artışla 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 919 adet işlem
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17:49XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 24, 626.00 milyon TL de
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17:49ISKPL
Yüzde 9.94 oranında artışla 35.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 015, 650 adet işlem
-
17:48NUHCM
Yüzde 9.99 oranında artışla 57.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 892, 103 adet işlem