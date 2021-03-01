***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.03.2021 08:57
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IYP İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913819
BIST
13:131.500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 29,07
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.503
En Düşük
1.491
13:137,3177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1072
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2996
13:138,8158
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -0,1536
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,8077
13:13412,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,30
|Açılış
|: 412,00
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler13:10
|ITTFH
|2,75
|28.549.604
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|11.918.739
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.207.473
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.819.937
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|OSMEN
|39,90
|445.085
|% -4,86
|
|TSPOR
|2,37
|40.687.194
|% -4,44
|
|SISE
|7,56
|1.301.484.677
|% 6,03
|
|THYAO
|13,81
|822.484.090
|% 2,37
|
|KOZAL
|132,00
|648.840.640
|% 2,17
|
|GARAN
|9,02
|635.683.609
|% 1,12
|
|GUBRF
|82,00
|465.676.056
|% 2,76
|
|SISE
|7,56
|1.301.484.677
|% 6,03
|
|EKGYO
|2,28
|204.160.458
|% 2,24
|
|GARAN
|9,02
|635.683.609
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,91
|62.147.097
|% 3,41
|
|KARSN
|4,16
|259.402.322
|% 2,72
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3214
|7,3249
|% -1,35
|
|Euro
|8,8181
|8,8235
|% -1,63
|
|Sterlin
|10,1984
|10,2495
|% -1,09
|
|Frank
|8,0119
|8,0602
|% -1,45
|
|Riyal
|1,9502
|1,9600
|% -1,19
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|19,18
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-55,00
|
|Tam
|2.728
|2.797
|-50,17
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|-24,27
|
|Çeyrek
|661
|677
|-12,14
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,87
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,90
|