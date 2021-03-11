***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.03.2021 12:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZV Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917230
BIST
13:361.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,00
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
13:367,4539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0506
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:368,9351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0209
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:36415,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 415,78
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:36
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|SANKO
|10,92
|28.485.194
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.256.364
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|35.976.849
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|34.912.688
|% -9,95
|
|PKENT
|2.303,00
|11.393.066
|% -8,21
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|37,10
|119.280.318
|% -6,50
|
|IZMDC
|2,88
|174.714.646
|% -6,49
|
|SASA
|48,76
|1.329.913.853
|% 4,95
|
|SISE
|7,79
|729.253.326
|% 1,30
|
|KOZAL
|130,00
|598.021.239
|% 0,78
|
|GARAN
|9,16
|460.117.593
|% -0,11
|
|TCELL
|16,74
|414.781.526
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,40
|402.163.906
|% 0,84
|
|SISE
|7,79
|729.253.326
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,47
|242.034.783
|% 2,66
|
|TSKB
|1,73
|120.006.907
|% 1,17
|
|PETKM
|6,25
|399.120.065
|% 0,32
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4527
|7,4539
|% -0,67
|
|Euro
|8,9273
|8,9351
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,3697
|10,4217
|% -0,38
|
|Frank
|8,0236
|8,0719
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9808
|1,9907
|% -0,54
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|9,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|-6,12
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|-2,96
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|0,94
|