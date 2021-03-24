***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.03.2021 15:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZB Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920177
BIST
17:291.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 22,55
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:297,9164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0236
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:299,4148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0466
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:29441,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 441,06
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PEKGY
|2,20
|60.053.576
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.000.883
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.735.507
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.131.339
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.131.071
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,62
|461.694.480
|% -4,23
|
|EMKEL
|2,58
|9.133.604
|% -2,64
|
|BJKAS
|5,79
|258.501.058
|% -2,53
|
|AVHOL
|8,90
|7.902.183
|% -1,77
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,16
|6.615.819.868
|% -0,42
|
|SASA
|47,38
|1.687.336.099
|% 8,57
|
|FROTO
|208,70
|882.609.878
|% 2,77
|
|SISE
|7,29
|859.351.662
|% 3,11
|
|AKBNK
|4,88
|850.388.101
|% 1,67
|
|GARAN
|7,16
|6.615.819.868
|% -0,42
|
|TSKB
|1,43
|355.778.876
|% 3,62
|
|YKBNK
|2,21
|549.443.981
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,18
|241.256.523
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,88
|359.395.514
|% 1,62
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9056
|7,9094
|% -0,39
|
|Euro
|9,3762
|9,4194
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,8237
|10,8779
|% -0,59
|
|Frank
|8,4285
|8,4793
|% -0,46
|
|Riyal
|2,1068
|2,1173
|% -0,20
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,23
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.901
|2.976
|12,35
|
|Yarım
|1.402
|1.440
|5,97
|
|Çeyrek
|703
|720
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|2,01
|