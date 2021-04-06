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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

06.04.2021 11:38



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923711


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 161,70 178.327.481 % 10,00  
MTRKS 30,80 158.035 % 10,00  
NTGAZ 12,43 427.207 % 10,00  
JANTS 994,00 198.302.184 % 9,99  
SAYAS 38,54 126.728.669 % 9,99  
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14:26 Alış Satış %  
Dolar 8,1483 8,1513 % 0,61  
Euro 9,6256 9,6339 % 0,45  
Sterlin 11,2295 11,2858 % 0,02  
Frank 8,6401 8,6921 % 0,30  
Riyal 2,1646 2,1754 % 0,55  
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14:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 6,72  
Altın Gr. 454 454 4,12  
Cumhuriyet 3.003 3.048 19,00  
Tam 2.989 3.064 18,23  
Yarım 1.444 1.482 8,82  
Çeyrek 724 741 4,41  
Gümüş.Ons 24,97 25,00 0,10  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,07  
B. Petrol 62,97 62,97 0,82  
Seans Raporu 14:26
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