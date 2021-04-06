***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.04.2021 11:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ITJ Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923711
BIST
14:261.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -16,97
|Açılış
|: 1.443
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|Önceki Kapanış
|: 1.442
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1.445
En Düşük
1.424
14:268,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
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|Açılış
|: 8,1200
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|Önceki Kapanış
|: 8,0950
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8,1660
En Düşük
8,0868
14:269,6339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 9,5900
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|Önceki Kapanış
|: 9,5600
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9,6516
En Düşük
9,5657
14:26454,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
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|Açılış
|: 454,43
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|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:26
|FMIZP
|161,70
|178.327.481
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|158.035
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|427.207
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|198.302.184
|% 9,99
|
|SAYAS
|38,54
|126.728.669
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.117.558
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.161.356
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,61
|47.646.661
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,96
|685.495.717
|% -2,97
|
|GARAN
|6,88
|660.926.146
|% -0,29
|
|BJKAS
|8,38
|552.594.400
|% 1,21
|
|KOZAL
|124,30
|541.332.330
|% -1,43
|
|FENER
|37,00
|522.062.239
|% -2,01
|
|EKGYO
|1,96
|685.495.717
|% -2,97
|
|TSKB
|1,37
|151.978.885
|% -1,44
|
|GARAN
|6,88
|660.926.146
|% -0,29
|
|BJKAS
|8,38
|552.594.400
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,19
|143.281.296
|% -2,23
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1483
|8,1513
|% 0,61
|
|Euro
|9,6256
|9,6339
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2295
|11,2858
|% 0,02
|
|Frank
|8,6401
|8,6921
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1646
|2,1754
|% 0,55
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.735
|1.735
|6,72
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.989
|3.064
|18,23
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|8,82
|
|Çeyrek
|724
|741
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,07
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|B. Petrol
|62,97
|62,97
|0,82
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