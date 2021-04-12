***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.04.2021 12:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARE Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926627
BIST
16:391.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,12
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:398,1463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:399,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:39454,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,91
|Açılış
|: 454,41
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:39
|PENGD
|4,51
|141.311.064
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|BJKAS
|12,29
|375.793.130
|% 9,93
|
|MERKO
|7,91
|128.683.711
|% 8,50
|
|EGGUB
|234,00
|127.290.373
|% 6,75
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|293.366.511
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.714.348
|% -9,88
|
|EDIP
|2,75
|17.951.237
|% -9,24
|
|NTGAZ
|15,49
|1.005.834.767
|% -6,29
|
|GARAN
|6,66
|635.327.503
|% 0,30
|
|EREGL
|16,41
|597.709.816
|% 0,61
|
|HALKB
|4,60
|579.812.224
|% 1,32
|
|PETKM
|6,05
|534.609.810
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,08
|333.707.980
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,83
|264.002.939
|% -2,66
|
|HALKB
|4,60
|579.812.224
|% 1,32
|
|TSKB
|1,34
|144.393.752
|% -0,74
|
|GARAN
|6,66
|635.327.503
|% 0,30
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1413
|8,1463
|% -0,10
|
|Euro
|9,6970
|9,7051
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1519
|11,2078
|% 0,09
|
|Frank
|8,7717
|8,8246
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1621
|2,1730
|% -0,27
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-8,49
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-15,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-14,99
|
|Yarım
|1.449
|1.486
|-7,25
|
|Çeyrek
|727
|743
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|1,19
|
Seans Raporu
16:39
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16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, KCHOL, EKGYO
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16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, EREGL
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 5 kaybederek (% -0.62 ) 1, 194
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, YAPRK, MTRKS, BJKAS, TUREX, UTPYA, QUAGR, TKURU, PENGD
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16:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETYAT, GSRAY, SNKRN, BRKO, SONME