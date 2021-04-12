***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.04.2021 12:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IIH Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926632
BIST
12:321.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:328,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:329,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:32457,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,34
|Açılış
|: 457,69
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:32
|PENGD
|4,51
|80.020.418
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|500.836
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TKURU
|334,80
|6.299.359
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|ETYAT
|5,38
|5.699.511
|% -9,88
|
|IZFAS
|9,31
|4.269.365
|% -9,26
|
|GSRAY
|3,62
|179.812.367
|% -7,89
|
|VAKKO
|12,36
|44.407.414
|% -7,21
|
|NTGAZ
|16,16
|828.294.719
|% -2,24
|
|EREGL
|16,42
|385.506.996
|% 0,67
|
|BJKAS
|12,29
|370.412.101
|% 9,93
|
|GARAN
|6,66
|338.616.080
|% 0,30
|
|HALKB
|4,67
|328.349.962
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,85
|177.684.281
|% -1,60
|
|YKBNK
|2,08
|178.795.927
|% -0,95
|
|HALKB
|4,67
|328.349.962
|% 2,86
|
|TSKB
|1,35
|91.229.805
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,65
|37.639.891
|% -1,52
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1687
|8,1753
|% 0,25
|
|Euro
|9,7286
|9,7393
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,2004
|11,2565
|% 0,52
|
|Frank
|8,8086
|8,8617
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1726
|2,1835
|% 0,22
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-2,10
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|3,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|4,79
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|2,32
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,16
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|0,25
|