***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.04.2021 09:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FYA Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929803
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
0
En Düşük
0
18:058,1141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1273
En Düşük
8,0986
18:059,7787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0098
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7957
En Düşük
9,7531
18:05466,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,31
|Açılış
|: 466,13
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
466,65
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|5,56
|12.522.255
|% 0,00
|
|DOCO
|722,00
|38.380.957
|% 0,00
|
|CELHA
|6,10
|1.023.578
|% 0,00
|
|EGPRO
|27,50
|8.118.172
|% 0,00
|
|ARSAN
|9,32
|10.494.395
|% 0,00
|
|GEREL
|5,56
|12.522.255
|% 0,00
|
|DOCO
|722,00
|38.380.957
|% 0,00
|
|CELHA
|6,10
|1.023.578
|% 0,00
|
|EGPRO
|27,50
|8.118.172
|% 0,00
|
|ARSAN
|9,32
|10.494.395
|% 0,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,00
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 0,00
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% 0,00
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% 0,00
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1124
|8,1139
|% 0,08
|
|Euro
|9,7723
|9,7856
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,2814
|11,3380
|% 0,10
|
|Frank
|8,8317
|8,8849
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1579
|2,1687
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|7,45
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,11
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|66,12
|66,12
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
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17:58SNGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem
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17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
-
17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
-
17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem