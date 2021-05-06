***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2021 17:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IBE Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934967
BIST
17:381.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:388,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:3810,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:38484,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,32
|Açılış
|: 484,00
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:36
|MRSHL
|313,50
|9.875.507
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.497.373
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.926.608
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.981.559
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.349.517
|% -9,72
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,00
|4.369.373
|% -8,66
|
|BJKAS
|8,85
|122.299.339
|% -7,43
|
|KRDMD
|8,31
|3.300.632.710
|% 7,78
|
|GARAN
|7,34
|1.693.272.734
|% 1,24
|
|EREGL
|19,95
|1.475.707.149
|% 2,62
|
|THYAO
|12,86
|1.112.043.803
|% 2,06
|
|KOZAL
|122,50
|951.447.215
|% 4,34
|
|KRDMD
|8,31
|3.300.632.710
|% 7,78
|
|GARAN
|7,34
|1.693.272.734
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,09
|465.782.010
|% 0,48
|
|PETKM
|6,85
|727.393.894
|% 1,63
|
|USAK
|2,60
|280.349.517
|% -9,72
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2901
|8,2947
|% -0,23
|
|Euro
|10,0155
|10,0229
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,4892
|11,5468
|% -0,34
|
|Frank
|9,1073
|9,1622
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2085
|2,2196
|% -0,07
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|26,24
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,20
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|-0,82
|
Seans Raporu
17:36
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17:52CEOEM
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17:51XU050
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17:51
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17:51
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