***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.05.2021 13:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IIS Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936946
BIST
17:511.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
17:518,3674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0451
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
17:5110,2372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0114
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
17:51505,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,45
|Açılış
|: 505,26
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler17:51
|GEDZA
|49,72
|30.676.214
|% 10,00
|
|FENER
|31,28
|558.805.388
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|348.596.361
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.849
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.703.074
|% 9,93
|
|BJKAS
|7,21
|532.578.709
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|369.612
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,99
|67.070.746
|% -8,26
|
|DOBUR
|14,18
|2.352.864
|% -7,80
|
|IHGZT
|1,22
|17.272.622
|% -7,58
|
|GARAN
|8,23
|1.636.935.435
|% 1,86
|
|THYAO
|13,64
|1.454.037.182
|% 2,17
|
|KRDMD
|8,04
|728.144.146
|% -3,48
|
|EREGL
|18,62
|667.798.074
|% -3,77
|
|PETKM
|6,33
|666.960.562
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,18
|459.300.960
|% 1,40
|
|GARAN
|8,23
|1.636.935.435
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,97
|284.107.555
|% 0,51
|
|KARSN
|4,64
|537.323.019
|% -0,64
|
|THYAO
|13,64
|1.454.037.182
|% 2,17
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3652
|8,3674
|% -0,54
|
|Euro
|10,2318
|10,2372
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,8044
|11,8636
|% -0,28
|
|Frank
|9,2629
|9,3187
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2243
|2,2355
|% -0,54
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|8,97
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,82
|65,82
|-0,83
|