***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.05.2021 15:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IIP Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937208
BIST
15:281.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,47
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:288,3812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:2810,2299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0317
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:28507,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,97
|Açılış
|: 507,80
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,01
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:26
|SONME
|38,64
|7.401.487
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.895.555
|% 9,91
|
|FENER
|34,08
|461.760.982
|% 8,95
|
|HATEK
|21,00
|11.533.310
|% 7,97
|
|BERA
|29,02
|56.196.292
|% 7,56
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,12
|56.952.913
|% -6,55
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|677.701.682
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,17
|595.210.578
|% 1,87
|
|JANTS
|89,60
|588.671.090
|% 1,99
|
|TUPRS
|102,50
|569.686.966
|% 2,30
|
|BJKAS
|7,64
|561.053.250
|% 5,96
|
|YKBNK
|2,18
|372.106.396
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|256.403.705
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|677.701.682
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,64
|561.053.250
|% 5,96
|
|GSRAY
|3,62
|261.012.743
|% 5,23
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3787
|8,3816
|% 0,01
|
|Euro
|10,2237
|10,2300
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8612
|11,9207
|% 0,04
|
|Frank
|9,2942
|9,3502
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2279
|2,2391
|% -0,00
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|9,64
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.330
|3.416
|6,82
|
|Yarım
|1.609
|1.652
|3,30
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,65
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,90
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,50
|0,02
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|1,03
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 75 artarak (% 0.77 ) 1, 531
-
15:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
-
15:41ULUUN
Yüzde 6.49 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 621, 600 adet işlem
-
15:39BJKAS
Yüzde 6.24 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 098, 305 adet işlem
-
15:38TSPOR
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 992, 583 adet işlem