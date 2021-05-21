***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.05.2021 15:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMF Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937210
BIST
15:301.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,28
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:308,3786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:3010,2276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0340
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:30507,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,03
|Açılış
|: 507,86
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,01
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:28
|SONME
|38,64
|7.401.487
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.895.555
|% 9,91
|
|FENER
|34,14
|462.292.576
|% 9,14
|
|HATEK
|20,98
|11.583.653
|% 7,87
|
|BERA
|29,02
|56.199.223
|% 7,56
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,10
|56.985.757
|% -6,61
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|677.869.228
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,17
|595.218.535
|% 1,87
|
|JANTS
|88,95
|591.701.278
|% 1,25
|
|TUPRS
|102,50
|570.450.898
|% 2,30
|
|BJKAS
|7,63
|561.376.764
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,18
|372.127.423
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|258.365.071
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|677.869.228
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,63
|561.376.764
|% 5,83
|
|GSRAY
|3,61
|261.603.744
|% 4,94
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3769
|8,3812
|% 0,01
|
|Euro
|10,2242
|10,2299
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8559
|11,9154
|% -0,01
|
|Frank
|9,2879
|9,3439
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2271
|2,2383
|% -0,04
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,39
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.327
|3.413
|3,98
|
|Yarım
|1.608
|1.651
|1,93
|
|Çeyrek
|807
|826
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,01
|
|B. Petrol
|66,17
|66,17
|1,06
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:39BJKAS
Yüzde 6.24 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 098, 305 adet işlem
-
15:38TSPOR
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 992, 583 adet işlem
-
15:37XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 9, 872.00 milyon TL de
-
15:36MERKO
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 091, 678 adet işlem
-
15:35GSRAY
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 712, 072 adet işlem