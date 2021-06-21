***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.06.2021 17:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FYA Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943416
BIST
17:381.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
17:388,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0330
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
17:3810,4582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0904
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
17:38502,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,38
|Açılış
|: 502,06
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler17:38
|YAYLA
|4,29
|18.318.931
|% 10,00
|
|POLTK
|372,90
|12.249.316
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|14.358.711
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|7.915.237
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.110.097
|% 9,99
|
|METUR
|6,39
|63.848.641
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.876.902
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,55
|1.349.981.994
|% 0,07
|
|GARAN
|8,15
|794.204.966
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,13
|732.392.777
|% 3,40
|
|EREGL
|18,08
|561.442.892
|% 1,63
|
|BOBET
|6,19
|502.979.383
|% 8,60
|
|EKGYO
|2,13
|732.392.777
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|348.836.931
|% 0,47
|
|GARAN
|8,15
|794.204.966
|% -0,12
|
|THYAO
|14,55
|1.349.981.994
|% 0,07
|
|BOBET
|6,19
|502.979.383
|% 8,60
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7674
|8,7703
|% 0,38
|
|Euro
|10,4529
|10,4582
|% 0,87
|
|Sterlin
|12,1549
|12,2158
|% 1,05
|
|Frank
|9,5004
|9,5576
|% 0,74
|
|Riyal
|2,3306
|2,3423
|% 0,34
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,73
|
|Altın Gr.
|502
|502
|6,19
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,88
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 67 artarak (% 0.31 ) 1, 505
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17:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, EKGYO
-
17:48XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 10, 907.00 milyon TL de
-
17:48SELGD
Yüzde 7.91 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 713, 470 adet işlem
-
17:47HDFGS
Yüzde 8.66 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 556, 395 adet işlem