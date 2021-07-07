***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.07.2021 23:10
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948055
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:058,6824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6917
En Düşük
8,6747
18:0510,2805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0300
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2805
En Düşük
10,2407
18:05503,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,53
|Açılış
|: 503,80
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|10,52
|19.899.621
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.210.061
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.367.099
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.677.744
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,78
|69.419.413
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|9.708.643
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,09
|1.722.241
|% -9,91
|
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|594.887
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6740
|8,6756
|% -0,11
|
|Euro
|10,2523
|10,2799
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,9441
|12,0040
|% -0,05
|
|Frank
|9,3396
|9,3958
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|0,03
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem