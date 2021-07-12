***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.07.2021 11:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IJK İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950203
BIST
14:301.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,25
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:308,6400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:3010,2415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0511
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:30500,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,80
|Açılış
|: 500,74
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:30
|DGGYO
|8,40
|1.114.583
|% 9,80
|
|ERBOS
|144,20
|118.754.334
|% 7,77
|
|EDIP
|3,06
|28.149.501
|% 6,25
|
|AYCES
|65,50
|584.467
|% 4,97
|
|GLYHO
|3,28
|13.975.944
|% 4,13
|
|DOBUR
|13,36
|430.634
|% -4,30
|
|KENT
|226,50
|415.973
|% -3,86
|
|CLEBI
|182,30
|11.176.283
|% -3,34
|
|KERVN
|0,62
|380.513
|% -3,13
|
|COSMO
|8,82
|95.695
|% -3,08
|
|GARAN
|8,72
|825.584.117
|% 2,23
|
|KRDMD
|7,28
|417.338.354
|% 0,83
|
|PETKM
|5,44
|347.823.733
|% 0,00
|
|EREGL
|18,38
|327.644.421
|% 1,83
|
|AKBNK
|5,36
|165.490.897
|% 0,75
|
|GARAN
|8,72
|825.584.117
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,30
|214.252.662
|% 0,88
|
|PETKM
|5,44
|347.823.733
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|417.338.354
|% 0,83
|
|TSKB
|1,26
|49.054.260
|% -0,79
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6363
|8,6400
|% -0,21
|
|Euro
|10,2372
|10,2415
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9372
|11,9971
|% -0,52
|
|Frank
|9,3926
|9,4492
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2970
|2,3085
|% -0,19
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-7,77
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-21,00
|
|Tam
|3.293
|3.377
|-23,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-11,46
|
|Çeyrek
|798
|817
|-5,73
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|-1,15
|