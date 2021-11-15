***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2021 15:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21-05-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977731
BIST
14:581.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 64,88
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
14:5810,0159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0163
|Açılış
|: 10,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
14:5811,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0241
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
14:58600,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,37
|Açılış
|: 600,27
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler14:58
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.149.094.566
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|157.211.747
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|878.696.115
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|28.312.705
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|576.275.396
|% -9,84
|
|PENTA
|178,60
|18.680.759
|% -8,55
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|VAKFN
|5,98
|126.051.865
|% -6,27
|
|THYAO
|17,97
|1.980.361.084
|% 0,84
|
|PETKM
|7,88
|1.502.556.513
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,97
|1.149.094.566
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,73
|1.070.246.358
|% 2,93
|
|SISE
|9,90
|1.047.906.903
|% 3,56
|
|ADESE
|1,10
|576.275.396
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|543.460.758
|% 7,83
|
|TSKB
|1,69
|704.511.137
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|937.449.669
|% 9,71
|
|PETKM
|7,88
|1.502.556.513
|% 3,01
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0141
|10,0159
|% 0,16
|
|Euro
|11,4702
|11,4766
|% 0,21
|
|Sterlin
|13,4197
|13,4870
|% 0,29
|
|Frank
|10,8446
|10,9100
|% 0,25
|
|Riyal
|2,6629
|2,6763
|% 0,18
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-3,96
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,29
|
|Cumhuriyet
|3.961
|4.021
|-1,00
|
|Tam
|3.946
|4.045
|3,34
|
|Yarım
|1.907
|1.957
|1,62
|
|Çeyrek
|957
|978
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,12
|8,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,88
|80,88
|-1,29
|