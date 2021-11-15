***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2021 15:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-07-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977739
BIST
16:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 63,34
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:0510,0155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0159
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:0511,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0153
|Açılış
|: 11,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:05601,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,20
|Açılış
|: 601,17
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:05
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.416.556
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|167.672.210
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|915.708.928
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|31.393.036
|% -9,97
|
|PENTA
|179,00
|24.556.111
|% -8,35
|
|ADESE
|1,12
|622.769.490
|% -8,20
|
|VAKFN
|5,90
|136.616.962
|% -7,52
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,60
|2.664.770.731
|% -1,23
|
|PETKM
|7,87
|1.630.866.320
|% 2,88
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.416.556
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,75
|1.181.072.399
|% 3,20
|
|SISE
|9,92
|1.143.875.258
|% 3,77
|
|ADESE
|1,12
|622.769.490
|% -8,20
|
|SKBNK
|1,24
|548.082.159
|% 7,83
|
|TSKB
|1,70
|741.627.829
|% 7,59
|
|YKBNK
|3,39
|939.872.733
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,15
|481.066.668
|% 4,37
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0088
|10,0155
|% 0,16
|
|Euro
|11,4596
|11,4678
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,4302
|13,4976
|% 0,37
|
|Frank
|10,8507
|10,9161
|% 0,30
|
|Riyal
|2,6663
|2,6796
|% 0,30
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|0,49
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.973
|4.033
|11,00
|
|Tam
|3.954
|4.053
|11,58
|
|Yarım
|1.911
|1.961
|5,61
|
|Çeyrek
|959
|980
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-1,23
|