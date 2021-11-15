***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2021 15:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21-05-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin Yönetim Kurulu bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977745
BIST
15:231.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 64,20
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
15:2310,0142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0146
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
15:2311,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0187
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
15:23599,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,26
|Açılış
|: 599,71
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.180.124.652
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|159.201.965
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|913.585.178
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|28.469.220
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|592.337.040
|% -9,84
|
|PENTA
|177,50
|20.046.805
|% -9,11
|
|VAKFN
|5,93
|130.969.517
|% -7,05
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,74
|2.308.105.524
|% -0,45
|
|PETKM
|7,88
|1.548.175.471
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,97
|1.180.124.652
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,72
|1.146.493.986
|% 2,80
|
|SISE
|9,91
|1.074.960.911
|% 3,66
|
|ADESE
|1,10
|592.337.040
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,23
|545.484.170
|% 6,96
|
|TSKB
|1,70
|728.061.718
|% 7,59
|
|YKBNK
|3,39
|938.733.049
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|450.693.115
|% 4,85
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0087
|10,0142
|% 0,15
|
|Euro
|11,4630
|11,4712
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,4145
|13,4818
|% 0,25
|
|Frank
|10,8459
|10,9113
|% 0,26
|
|Riyal
|2,6639
|2,6773
|% 0,21
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-5,24
|
|Altın Gr.
|600
|600
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.960
|4.024
|2,00
|
|Tam
|3.944
|4.043
|1,43
|
|Yarım
|1.906
|1.956
|0,70
|
|Çeyrek
|956
|978
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,03
|81,03
|-1,14
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, BIMAS
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62 artarak (% 4.28 ) 1, 510
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YKBNK, GARAN, DOBUR, AKBNK, VAKBN, DIRIT, ISCTR, GOZDE
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15:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OYLUM, ADESE
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15:38
ISBTR, TSPOR, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında