***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2021 16:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26-01-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977756
BIST
17:331.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 64,11
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:3310,0621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0625
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0621
En Düşük
9,9378
17:3311,5154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0629
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:33601,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,29
|Açılış
|: 601,43
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:33
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.952.156
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|746.250.007
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.550.839
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.165.829
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.878.238
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|660.730.218
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,88
|142.642.548
|% -7,84
|
|BASGZ
|14,43
|765.895.653
|% -7,32
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,66
|3.355.629.035
|% -0,90
|
|PETKM
|7,93
|1.881.059.025
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,75
|1.385.023.986
|% 3,20
|
|SISE
|9,95
|1.297.123.112
|% 4,08
|
|SASA
|33,52
|1.098.522.847
|% 3,84
|
|ADESE
|1,10
|660.730.218
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|802.719.374
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|569.641.563
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.213.276
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|569.477.982
|% 5,34
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0572
|10,0621
|% 0,63
|
|Euro
|11,5055
|11,5154
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,4386
|13,5059
|% 0,43
|
|Frank
|10,8603
|10,9257
|% 0,39
|
|Riyal
|2,6681
|2,6814
|% 0,37
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,27
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,35
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,59
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,29
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|-1,06
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 65 artarak (% 4.59 ) 1, 862
-
17:48XU100
Endeks 1, 704 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 98 üstünde . İşlem hacmi 31, 100.00 milyon TL de
-
17:47ZPX30
Yüzde 9.83 oranında artışla 23.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 849 adet işlem
-
17:45HALKB
Yüzde 8.95 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 384, 189 adet işlem
-
17:40GOZDE
Yüzde 9.74 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 559, 603 adet işlem