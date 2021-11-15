***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2021 16:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-07-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977762
BIST
17:311.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 64,89
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:3110,0583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0587
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0587
En Düşük
9,9378
17:3111,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0621
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:31601,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,25
|Açılış
|: 601,23
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:31
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.917.306
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|746.190.449
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.546.885
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.162.334
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.864.877
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|659.851.930
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,89
|142.100.569
|% -7,68
|
|OYLUM
|9,00
|41.161.355
|% -7,50
|
|BASGZ
|14,49
|762.396.230
|% -6,94
|
|THYAO
|17,65
|3.348.681.034
|% -0,95
|
|PETKM
|7,92
|1.879.760.644
|% 3,53
|
|KRDMD
|7,73
|1.381.034.748
|% 2,93
|
|SISE
|9,95
|1.287.864.940
|% 4,08
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.917.306
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|659.851.930
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|802.547.636
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|560.935.749
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.201.228
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|569.306.598
|% 5,34
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0553
|10,0583
|% 0,59
|
|Euro
|11,5095
|11,5146
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,4409
|13,5083
|% 0,45
|
|Frank
|10,8645
|10,9299
|% 0,43
|
|Riyal
|2,6679
|2,6813
|% 0,36
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,33
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.970
|4.030
|8,00
|
|Tam
|3.951
|4.051
|8,88
|
|Yarım
|1.910
|1.959
|4,30
|
|Çeyrek
|958
|980
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-1,07
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:40GOZDE
Yüzde 9.74 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 559, 603 adet işlem
-
17:39ZPX30
Yüzde 9.87 oranında artışla 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 819 adet işlem
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 83 artarak (% 4.27 ) 1, 510
-
17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, YKBNK, AKBNK, SAHOL, DOBUR, ISCTR, DIRIT, GARAN
-
17:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PENTA, ADESE