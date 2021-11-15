***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2021 17:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977811
BIST
17:111.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 63,07
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:1110,0387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0391
|Açılış
|: 10,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
17:1111,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0352
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:11600,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,43
|Açılış
|: 600,40
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:09
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.845.775
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|743.831.308
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|170.891.906
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|919.871.627
|% 9,91
|
|PENTA
|176,40
|30.707.556
|% -9,68
|
|ADESE
|1,11
|657.840.066
|% -9,02
|
|VAKFN
|5,92
|140.729.834
|% -7,21
|
|BASGZ
|14,46
|744.884.440
|% -7,13
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,68
|3.273.795.718
|% -0,79
|
|PETKM
|7,93
|1.829.694.217
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,75
|1.335.181.748
|% 3,20
|
|SISE
|9,96
|1.254.543.149
|% 4,18
|
|AKBNK
|6,97
|1.183.845.775
|% 9,94
|
|ADESE
|1,11
|657.840.066
|% -9,02
|
|TSKB
|1,71
|797.126.654
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|556.291.631
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.078.880
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|502.383.818
|% 4,85
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0350
|10,0393
|% 0,40
|
|Euro
|11,4836
|11,4907
|% 0,33
|
|Sterlin
|13,4180
|13,4853
|% 0,28
|
|Frank
|10,8425
|10,9078
|% 0,23
|
|Riyal
|2,6635
|2,6769
|% 0,20
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,33
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.970
|4.030
|8,00
|
|Tam
|3.951
|4.051
|8,88
|
|Yarım
|1.910
|1.959
|4,30
|
|Çeyrek
|958
|980
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-1,07
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 53 artarak (% 4.39 ) 1, 512
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17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKBNK, SAHOL, GARAN, AKSGY, ISCTR, YKBNK, VAKBN, DOBUR, DIRIT
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17:23
AKBNK, TACTR, HALKB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:23
AKFGY, DITAS, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:22ISCTR
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 303, 276 adet işlem