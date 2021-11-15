***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2021 18:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01-09-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977842
BIST
17:561.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,93%
|| 64,32
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:5610,0770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0774
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0770
En Düşük
9,9378
17:5611,5313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0788
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5313
En Düşük
11,4087
17:56600,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,88
|Açılış
|: 600,86
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:56
|GARFA
|13,80
|7.657.674
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|26.129.027
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.816.520
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|783.703.453
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.048.207
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|32.986.530
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|661.303.596
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,23
|799.280.677
|% -8,61
|
|VAKFN
|5,86
|147.895.107
|% -8,15
|
|OYLUM
|8,94
|42.766.485
|% -8,12
|
|THYAO
|17,60
|3.526.109.484
|% -1,23
|
|PETKM
|7,95
|2.085.929.954
|% 3,92
|
|KRDMD
|7,73
|1.452.019.762
|% 2,93
|
|SISE
|9,94
|1.349.646.604
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.816.520
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.303.596
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|859.176.045
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,23
|623.929.999
|% 6,96
|
|EKGYO
|2,18
|622.740.219
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.534.923
|% 9,71
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0732
|10,0770
|% 0,77
|
|Euro
|11,5248
|11,5313
|% 0,69
|
|Sterlin
|13,4536
|13,5210
|% 0,54
|
|Frank
|10,8716
|10,9371
|% 0,49
|
|Riyal
|2,6706
|2,6840
|% 0,46
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-5,44
|
|Altın Gr.
|602
|602
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,86
|80,86
|-1,31
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR