***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2021 20:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-07-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.3 md YK bölümünde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977915
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
0
En Düşük
0
18:0510,1119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0541
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,1126
En Düşük
10,0421
18:0511,5080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0719
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5089
En Düşük
11,4245
18:05605,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,96
|Açılış
|: 605,65
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
606,05
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDZA
|16,31
|7.695.406
|% 0,00
|
|GLYHO
|2,04
|43.852.868
|% 0,00
|
|PENGD
|3,92
|16.622.699
|% 0,00
|
|TDGYO
|6,78
|11.224.680
|% 0,00
|
|KZBGY
|31,00
|90.853.503
|% 0,00
|
|GEDZA
|16,31
|7.695.406
|% 0,00
|
|GLYHO
|2,04
|43.852.868
|% 0,00
|
|PENGD
|3,92
|16.622.699
|% 0,00
|
|TDGYO
|6,78
|11.224.680
|% 0,00
|
|KZBGY
|31,00
|90.853.503
|% 0,00
|
|THYAO
|17,61
|3.615.134.881
|% 0,00
|
|PETKM
|7,93
|2.149.010.016
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|1.513.131.329
|% 0,00
|
|SISE
|9,94
|1.393.978.139
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 0,00
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,24
|652.373.011
|% 0,00
|
|TSKB
|1,72
|891.412.939
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|641.575.122
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,39
|943.648.003
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1058
|10,1119
|% 0,54
|
|Euro
|11,4996
|11,5080
|% 0,63
|
|Sterlin
|13,5014
|13,5691
|% 0,41
|
|Frank
|10,8657
|10,9311
|% 0,38
|
|Riyal
|2,6821
|2,6955
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|3,46
|
|Altın Gr.
|605
|605
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,13
|8,14
|0,02
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR