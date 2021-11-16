***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.11.2021 15:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YCY Fon İzahnamesi 7.1.3 md Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978022
BIST
15:591.699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.697
15:5910,2026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1448
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
15:5911,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1665
|Açılış
|: 11,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
15:59614,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 11,62
|Açılış
|: 614,31
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ESCAR
|25,34
|46.920.765
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|93.785.583
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|DITAS
|19,73
|37.208.433
|% 9,86
|
|PENTA
|161,80
|34.641.370
|% -7,96
|
|OYLUM
|8,07
|10.652.160
|% -7,88
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|NUGYO
|10,20
|9.449.850
|% -6,59
|
|GRNYO
|2,45
|2.503.754
|% -6,13
|
|GARAN
|12,27
|2.773.018.410
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,40
|2.307.393.686
|% 0,29
|
|AKBNK
|7,16
|2.194.741.998
|% 2,73
|
|PETKM
|7,81
|1.741.522.784
|% -1,51
|
|THYAO
|17,74
|1.273.026.752
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,40
|2.307.393.686
|% 0,29
|
|SKBNK
|1,18
|389.906.591
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,16
|2.194.741.998
|% 2,73
|
|GARAN
|12,27
|2.773.018.410
|% 5,50
|
|PETKM
|7,81
|1.741.522.784
|% -1,51
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1942
|10,1999
|% 1,41
|
|Euro
|11,5956
|11,6029
|% 1,46
|
|Sterlin
|13,6819
|13,7505
|% 1,76
|
|Frank
|10,9695
|11,0356
|% 1,34
|
|Riyal
|2,7133
|2,7269
|% 1,47
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|10,26
|
|Altın Gr.
|613
|613
|10,52
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.047
|4.148
|100,94
|
|Yarım
|1.956
|2.007
|48,83
|
|Çeyrek
|981
|1.003
|24,42
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|0,15
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,70
|
Seans Raporu
15:57
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16:11OYLUM
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 317, 555 adet işlem
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16:10VAKBN
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 246, 987 adet işlem
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 72 kaybederek (% -0.05 ) 1, 509
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