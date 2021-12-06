***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.12.2021 12:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IOV Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981111
BIST
13:471.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,67
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
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1.925
En Düşük
1.899
13:4713,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0590
|Açılış
|: 13,7650
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|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
13:4715,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0724
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
13:47789,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,94
|Açılış
|: 789,47
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:47
|RAYSG
|14,96
|3.926.857
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.731.092
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|152.536
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.548.264
|% 9,99
|
|DOBUR
|154,80
|355.266
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|885.330
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|32.118.112
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|4.719.594
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,66
|259.554.523
|% -8,57
|
|GARAN
|11,85
|1.827.083.880
|% 1,63
|
|THYAO
|18,59
|835.623.326
|% 0,32
|
|YKBNK
|3,52
|775.316.660
|% 2,33
|
|SISE
|13,19
|732.452.552
|% -0,45
|
|PETKM
|8,36
|632.427.985
|% 1,95
|
|TSKB
|1,64
|391.557.249
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|775.316.660
|% 2,33
|
|ODAS
|1,65
|258.377.099
|% 1,23
|
|GARAN
|11,85
|1.827.083.880
|% 1,63
|
|SKBNK
|1,23
|159.505.795
|% 1,65
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7738
|13,7776
|% 0,43
|
|Euro
|15,5554
|15,6086
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,2066
|18,2979
|% 0,54
|
|Frank
|14,8937
|14,9835
|% 0,06
|
|Riyal
|3,6630
|3,6814
|% 0,47
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-0,72
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,67
|
|Cumhuriyet
|5.214
|5.293
|-4,00
|
|Tam
|5.193
|5.322
|3,13
|
|Yarım
|2.510
|2.575
|1,51
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|1,59
|