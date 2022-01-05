***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.01.2022 15:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 7.1.2. maddesinde düzeltme (09.11.2021 tarihli izahnamede PHC eklenmişti)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988910
BIST
15:181.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:1813,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0324
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:1815,2296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0778
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
15:18784,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,11
|Açılış
|: 784,63
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:16
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|24.641.208
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|ELITE
|24,48
|35.834.461
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.312.426
|% -9,91
|
|MARKA
|4,13
|3.209.537
|% -8,22
|
|BUCIM
|3,81
|43.390.932
|% -7,30
|
|SANFM
|28,00
|13.948.619
|% -6,35
|
|THYAO
|23,34
|1.518.672.734
|% 2,37
|
|PETKM
|8,59
|1.063.022.824
|% 4,88
|
|EREGL
|29,88
|1.040.581.526
|% -1,13
|
|GARAN
|11,45
|1.011.580.463
|% 0,17
|
|TUPRS
|176,00
|755.458.463
|% 3,83
|
|PETKM
|8,59
|1.063.022.824
|% 4,88
|
|YKBNK
|3,47
|377.440.878
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,25
|224.178.947
|% -0,44
|
|GARAN
|11,45
|1.011.580.463
|% 0,17
|
|TSPOR
|7,57
|592.995.043
|% 3,42
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4403
|13,4495
|% 0,31
|
|Euro
|15,2079
|15,2396
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,1133
|18,2041
|% 0,18
|
|Frank
|14,5937
|14,6816
|% 0,16
|
|Riyal
|3,5624
|3,5803
|% 0,11
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,09
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,17
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.296
|47,00
|
|Tam
|5.188
|5.323
|40,72
|
|Yarım
|2.507
|2.575
|19,70
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|9,85
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,00
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|0,34
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 37 artarak (% 0.42 ) 1, 759
-
15:30
SEKUR, EKIZ, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30
BUCIM, KLKIM, BAGFS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30EUHOL
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 168, 851 adet işlem
-
15:29BEYAZ
Yüzde 5.78 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 133, 092 adet işlem