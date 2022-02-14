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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

14.02.2022 16:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY Yrkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001522


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 4,42 71.712 % 23,46  
ISKUR 934.230,00 934.230 % 10,00  
PKENT 719,10 9.019.260 % 9,99  
INVEO 32,48 217.811.592 % 9,95  
AYDEM 7,19 131.611.829 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6012 13,6028 % 0,08  
Euro 15,3567 15,3918 % 0,19  
Sterlin 18,3342 18,4261 % 0,50  
Frank 14,6259 14,7140 % 0,57  
Riyal 3,6124 3,6305 % 0,67  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.872 -0,56  
Altın Gr. 818 819 10,36  
Cumhuriyet 5.396 5.477 44,00  
Tam 5.370 5.505 44,91  
Yarım 2.596 2.663 21,73  
Çeyrek 1.302 1.331 10,86  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,01  
Gümüş Gr. 10,43 10,44 0,01  
B. Petrol 95,94 95,94 1,50  
Seans Raporu 18:05
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