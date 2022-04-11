***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.04.2022 14:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019135
BIST
15:492.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 39,11
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
15:4914,6706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0728
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6676
15:4916,0067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0392
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9968
15:49928,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,87
|Açılış
|: 928,31
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ISFIN
|4,62
|435.568.011
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.881.482
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|217.093.269
|% 9,98
|
|DURDO
|18,97
|17.140.262
|% 9,97
|
|ACSEL
|41,26
|61.489.321
|% 9,97
|
|MARTI
|1,88
|95.289.486
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,33
|24.993.416
|% -4,79
|
|GZNMI
|39,70
|28.985.233
|% -4,01
|
|KUYAS
|5,59
|8.441.104
|% -3,62
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,40
|4.773.219.768
|% 3,06
|
|GARAN
|13,57
|4.456.871.977
|% 2,03
|
|KRDMD
|16,14
|2.631.453.512
|% 2,41
|
|ASELS
|28,16
|2.392.725.303
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,92
|2.217.268.224
|% 5,35
|
|EKGYO
|2,69
|1.315.599.574
|% 2,67
|
|YKBNK
|4,92
|2.217.268.224
|% 5,35
|
|TSKB
|1,71
|686.939.291
|% 7,55
|
|GARAN
|13,57
|4.456.871.977
|% 2,03
|
|ODAS
|2,18
|632.906.956
|% -2,68
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6647
|14,6706
|% -0,49
|
|Euro
|15,9949
|16,0067
|% -0,24
|
|Sterlin
|19,0887
|19,1845
|% -0,37
|
|Frank
|15,6775
|15,7719
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9044
|3,9239
|% -0,38
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|16,00
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.139
|6.232
|25,00
|
|Tam
|6.113
|6.265
|28,62
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|13,85
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|6,92
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,20
|
|B. Petrol
|98,57
|98,57
|-4,21
|
Seans Raporu
15:49
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16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, PGSUS, YKBNK
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16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 71 artarak (% 1.57 ) 2, 185
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16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, DURDO, ISFIN, ACSEL, MMCAS, KONKA, SANKO, IHAAS, DOHOL, TRGYO
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16:04
GOLTS, TRGYO, ISGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:04
ENJSA, LIDER, FORMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında