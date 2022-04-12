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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

12.04.2022 16:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İZAHNAME



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019648


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BIST En Aktif Hisseler16:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 257,60 80.015.333 % 9,99  
MMCAS 3,20 1.512.240 % 9,97  
TSPOR 6,32 395.492.960 % 9,91  
ESCOM 8,55 55.950.844 % 9,90  
KONKA 19,72 312.274.677 % 9,13  
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16:12 Alış Satış %  
Dolar 14,6577 14,6677 % 0,04  
Euro 15,9532 15,9711 % 0,04  
Sterlin 19,0843 19,1801 % 0,20  
Frank 15,7313 15,8261 % 0,30  
Riyal 3,8999 3,9194 % 0,04  
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16:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.970 15,62  
Altın Gr. 930 930 8,59  
Cumhuriyet 6.159 6.252 54,00  
Tam 6.131 6.284 63,52  
Yarım 2.963 3.040 30,72  
Çeyrek 1.486 1.520 15,36  
Gümüş.Ons 25,24 25,28 0,16  
Gümüş Gr. 11,94 11,95 0,12  
B. Petrol 102 102 3,99  
Seans Raporu 16:12
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