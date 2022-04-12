***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.04.2022 16:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019648
BIST
16:142.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,86
|Açılış
|: 2.449
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|Önceki Kapanış
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2.463
En Düşük
2.422
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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14,6951
En Düşük
14,6447
16:1415,9700
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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16:14929,81
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|Açılış
|: 930,09
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|Önceki Kapanış
|: 921,15
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931,10
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler16:12
|CLEBI
|257,60
|80.015.333
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,32
|395.492.960
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|55.950.844
|% 9,90
|
|KONKA
|19,72
|312.274.677
|% 9,13
|
|OYLUM
|2,33
|2.513.593
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|16.025.653
|% -10,00
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|ASUZU
|90,10
|86.231.638
|% -9,90
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
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|GZNMI
|35,66
|26.736.538
|% -9,72
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|THYAO
|37,44
|4.757.503.272
|% 3,54
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|GARAN
|13,71
|2.863.447.270
|% -1,22
|
|SISE
|17,34
|2.337.075.795
|% 1,64
|
|YKBNK
|5,10
|2.189.020.693
|% 1,59
|
|AKBNK
|9,11
|1.960.293.476
|% -0,44
|
|ODAS
|2,24
|1.497.483.890
|% 2,75
|
|YKBNK
|5,10
|2.189.020.693
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,70
|1.045.466.783
|% -2,17
|
|DOHOL
|3,79
|1.284.145.021
|% -3,56
|
|TSKB
|1,70
|449.581.804
|% -2,30
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6577
|14,6677
|% 0,04
|
|Euro
|15,9532
|15,9711
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0843
|19,1801
|% 0,20
|
|Frank
|15,7313
|15,8261
|% 0,30
|
|Riyal
|3,8999
|3,9194
|% 0,04
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.969
|1.970
|15,62
|
|Altın Gr.
|930
|930
|8,59
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|54,00
|
|Tam
|6.131
|6.284
|63,52
|
|Yarım
|2.963
|3.040
|30,72
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|15,36
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,12
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|B. Petrol
|102
|102
|3,99
|