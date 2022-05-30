***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.05.2022 09:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25-01-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZV Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033195
BIST
11:292.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 62,74
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:2916,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2000
|Açılış
|: 16,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3939
En Düşük
16,2359
11:2917,5500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0800
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,5600
En Düşük
17,5500
11:29978,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 13,28
|Açılış
|: 978,54
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:27
|MZHLD
|66,60
|16.440.622
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|COSMO
|10,50
|92.337
|% 9,60
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,09
|3.214.348
|% -6,71
|
|KRTEK
|16,51
|7.801.783
|% -3,51
|
|ATSYH
|28,00
|286.076
|% -3,45
|
|DAGHL
|27,60
|2.573.219
|% -3,16
|
|THYAO
|49,10
|3.079.317.464
|% 9,06
|
|SISE
|21,04
|925.901.570
|% 3,14
|
|KARSN
|7,04
|893.293.681
|% 2,47
|
|SAHOL
|20,92
|732.381.337
|% 2,95
|
|FROTO
|297,00
|627.603.193
|% 4,17
|
|KARSN
|7,04
|893.293.681
|% 2,47
|
|DOHOL
|3,90
|351.866.215
|% 2,36
|
|THYAO
|49,10
|3.079.317.464
|% 9,06
|
|SKBNK
|1,25
|77.544.060
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,63
|161.884.646
|% 1,94
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3827
|16,3902
|% 1,23
|
|Euro
|17,6221
|17,6411
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,6171
|20,7205
|% 1,11
|
|Frank
|17,0178
|17,1204
|% 1,03
|
|Riyal
|4,3531
|4,3749
|% 1,15
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,46
|
|Altın Gr.
|978
|979
|13,31
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.453
|6.614
|24,27
|
|Yarım
|3.119
|3.199
|11,74
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,11
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,13
|