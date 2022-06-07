***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.06.2022 12:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13-01-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035175
BIST
13:062.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -6,21
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:0616,7535
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1801
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:0617,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1914
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:06994,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 13,51
|Açılış
|: 994,26
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:06
|MARTI
|1,42
|26.797.372
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|21.950.577
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.038.974
|% 9,94
|
|TETMT
|278,40
|29.671.145
|% 8,54
|
|CEMTS
|31,76
|130.209.387
|% 8,40
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|73,95
|1.125.590.840
|% -6,10
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,95
|35.527.445
|% -4,01
|
|RODRG
|16,30
|1.793.146
|% -3,55
|
|THYAO
|48,20
|2.071.706.717
|% 0,71
|
|SASA
|44,98
|1.578.656.204
|% 1,58
|
|TOASO
|73,95
|1.125.590.840
|% -6,10
|
|KARSN
|7,34
|1.071.371.836
|% 1,24
|
|SAHOL
|21,20
|932.868.886
|% 1,24
|
|ODAS
|3,07
|609.283.172
|% 2,33
|
|KARSN
|7,34
|1.071.371.836
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,88
|369.406.368
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,92
|490.528.182
|% -1,20
|
|TSKB
|2,39
|225.027.662
|% 2,58
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7456
|16,7535
|% 1,09
|
|Euro
|17,9068
|17,9329
|% 1,08
|
|Sterlin
|20,8889
|20,9937
|% 0,97
|
|Frank
|17,0805
|17,1834
|% 0,53
|
|Riyal
|4,4515
|4,4738
|% 1,12
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|5,41
|
|Altın Gr.
|995
|995
|14,01
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.729
|68,00
|
|Tam
|6.599
|6.763
|71,51
|
|Yarım
|3.189
|3.271
|34,59
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,34
|