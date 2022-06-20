***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.06.2022 16:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038274
BIST
17:592.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,00
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:5917,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:5918,2799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0944
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:591.024,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 1.024,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOKTA
|29,00
|187.641
|% 20,53
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.366.165
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.610.795
|% 10,00
|
|CLEBI
|294,90
|176.268.390
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|22.868.898
|% 10,00
|
|SERVE
|25,00
|594.138
|% -7,95
|
|BRKO
|1,35
|2.156.900
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,72
|156.760.396
|% -5,50
|
|DOBUR
|44,70
|2.065.596
|% -5,34
|
|HUBVC
|8,15
|18.911.127
|% -4,68
|
|THYAO
|50,70
|7.223.674.593
|% 5,23
|
|EREGL
|27,80
|4.629.551.013
|% -3,61
|
|SISE
|22,40
|1.991.906.533
|% 2,28
|
|SASA
|45,58
|1.638.729.528
|% -1,00
|
|TUPRS
|260,70
|1.184.101.090
|% -2,87
|
|ODAS
|3,08
|984.401.535
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,87
|962.942.838
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|756.210.276
|% 2,78
|
|EREGL
|27,80
|4.629.551.013
|% -3,61
|
|THYAO
|50,70
|7.223.674.593
|% 5,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3341
|17,3414
|% 0,09
|
|Euro
|18,2550
|18,2799
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,1747
|21,2809
|% 0,29
|
|Frank
|17,8543
|17,9619
|% 0,41
|
|Riyal
|4,6052
|4,6283
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.333
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,09
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
-
17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
-
17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem