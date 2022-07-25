***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08-06-2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon izahnamesinin Md 1.1 (unvan), Md 5.2 (değerleme günü) ve Md 6 (alım satım esasları) değişiklikhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047534BIST