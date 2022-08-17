***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.08.2022 09:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13-01-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056160
BIST
10:392.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 29,20
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.944
En Düşük
2.920
10:3917,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9672
En Düşük
17,8970
10:3918,2601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:391.025,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.025,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler10:37
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|INTEM
|96,80
|4.887.618
|% 9,81
|
|BRKO
|2,14
|1.263.957
|% 9,74
|
|MMCAS
|3,74
|105.352
|% 9,68
|
|UTPYA
|14,50
|331.760
|% 8,21
|
|GZNMI
|50,95
|8.102.782
|% -9,98
|
|MANAS
|22,36
|28.676.813
|% -4,77
|
|OTTO
|32,32
|78.408
|% -4,49
|
|KARTN
|77,60
|39.872.721
|% -4,08
|
|PAMEL
|156,50
|5.545.588
|% -3,57
|
|THYAO
|67,05
|1.282.366.022
|% -1,18
|
|EKGYO
|3,71
|574.156.270
|% 4,80
|
|YKBNK
|5,72
|569.508.374
|% 2,14
|
|KCHOL
|43,34
|552.073.713
|% 0,60
|
|ISCTR
|6,32
|431.298.988
|% 2,27
|
|EKGYO
|3,71
|574.156.270
|% 4,80
|
|YKBNK
|5,72
|569.508.374
|% 2,14
|
|TSKB
|3,90
|393.013.977
|% 1,04
|
|ISCTR
|6,32
|431.298.988
|% 2,27
|
|ALBRK
|1,86
|125.209.313
|% 3,33
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9605
|17,9667
|% 0,29
|
|Euro
|18,2464
|18,2589
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,6527
|21,7613
|% 0,29
|
|Frank
|18,8004
|18,9137
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7700
|4,7940
|% 0,35
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-1,06
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.886
|6.942
|-9,00
|
|Yarım
|3.355
|3.394
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,06
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,00
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|0,34
|