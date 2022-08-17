***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.08.2022 09:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10-01-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056164
BIST
10:002.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 16,04
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.932
En Düşük
2.928
10:0017,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9701
En Düşük
17,8970
10:0018,2760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:001.026,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.026,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler09:55
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,74
|504.911
|% 9,68
|
|UTPYA
|14,50
|958.338
|% 8,21
|
|SODSN
|26,50
|737.259
|% 6,00
|
|ARASE
|106,00
|767.334
|% 4,02
|
|GZNMI
|50,95
|2.425.118
|% -9,98
|
|AGHOL
|68,80
|7.094.725
|% -6,84
|
|PAMEL
|154,00
|2.005.696
|% -5,11
|
|OTTO
|32,32
|136.216
|% -4,49
|
|UFUK
|56,45
|2.175.608
|% -2,92
|
|THYAO
|68,00
|9.333.432.975
|% 0,22
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,00
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,00
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|629.737.099
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9610
|17,9643
|% 0,28
|
|Euro
|18,2589
|18,2674
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,6829
|21,7916
|% 0,43
|
|Frank
|18,8187
|18,9320
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7708
|4,7947
|% 0,36
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,69
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.894
|6.952
|1,00
|
|Yarım
|3.359
|3.399
|1,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,04
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|0,63
|