***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2022 15:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056673
BIST
16:393.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 21,50
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.007
En Düşük
2.925
16:3918,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1549
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
16:3918,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0944
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
16:391.029,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,67
|Açılış
|: 1.029,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KZBGY
|35,20
|97.768.721
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.449.121
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.144.407
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|25.719.724
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.890.628
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.612.381
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,02
|55.962.121
|% -8,48
|
|EREGL
|29,36
|5.664.251.395
|% 5,08
|
|SISE
|25,18
|4.776.774.766
|% 3,79
|
|THYAO
|68,60
|4.640.223.768
|% -0,15
|
|KRDMD
|11,66
|4.284.926.747
|% 6,68
|
|YKBNK
|5,90
|4.247.286.496
|% -1,83
|
|YKBNK
|5,90
|4.247.286.496
|% -1,83
|
|EKGYO
|3,64
|2.401.644.941
|% -3,19
|
|ISCTR
|6,98
|2.749.231.009
|% 2,80
|
|KRDMD
|11,66
|4.284.926.747
|% 6,68
|
|ALBRK
|2,00
|707.916.679
|% 1,52
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0883
|18,0979
|% 0,84
|
|Euro
|18,3382
|18,3884
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,6899
|21,7986
|% 0,59
|
|Frank
|18,9343
|19,0483
|% 0,78
|
|Riyal
|4,8042
|4,8283
|% 0,78
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|10,82
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|4,00
|
|Tam
|6.880
|6.954
|38,00
|
|Yarım
|3.352
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,12
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|1,79
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 12 artarak (% 0.69 ) 2, 662
-
16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KZBGY, COSMO, EKIZ, AZTEK, HKTM, GOLTS, OYLUM, SEYKM, TUKAS
-
16:52
OYLUM, TURSG, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:52
FLAP, SKTAS, MEPET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:52XEUR
EURO serbest piyasada 18.41 liradan (ALIŞ) işlem