***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2022 15:57
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25-01-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056684
BIST
17:103.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 25,82
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.010
En Düşük
2.925
17:1018,0907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1428
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
17:1018,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
17:101.026,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.026,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler17:10
|KZBGY
|35,20
|100.443.639
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.480.582
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.317.845
|% 9,97
|
|KGYO
|17,82
|25.737.437
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.014.496
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.888.871
|% -9,86
|
|OBASE
|14,95
|94.632.165
|% -7,83
|
|EREGL
|29,40
|5.842.167.785
|% 5,23
|
|SISE
|25,22
|4.910.319.995
|% 3,96
|
|THYAO
|68,50
|4.859.404.372
|% -0,29
|
|YKBNK
|5,90
|4.401.483.321
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,70
|4.362.430.681
|% 7,04
|
|YKBNK
|5,90
|4.401.483.321
|% -1,83
|
|EKGYO
|3,65
|2.500.922.567
|% -2,93
|
|ISCTR
|6,90
|2.930.243.131
|% 1,62
|
|KRDMD
|11,70
|4.362.430.681
|% 7,04
|
|ALBRK
|1,99
|723.881.418
|% 1,02
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0820
|18,0907
|% 0,80
|
|Euro
|18,3187
|18,3606
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,6373
|21,7458
|% 0,34
|
|Frank
|18,8781
|18,9918
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8041
|4,8282
|% 0,78
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|4,78
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,92
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|10,00
|
|Tam
|6.879
|6.947
|31,00
|
|Yarım
|3.352
|3.396
|15,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.698
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,08
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|1,91
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25ISFIN
Yüzde 4.34 oranında artışla 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 259, 603 adet işlem
-
17:24IHAAS
Yüzde 5.46 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 971 adet işlem
-
17:23KIMMR
Yüzde 7.24 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 537, 325 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 86 artarak (% 0.75 ) 2, 664
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, COSMO, TUKAS, HKTM, SEYKM, AZTEK, GOLTS, EKIZ, KZBGY