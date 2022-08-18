***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2022 16:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10-01-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056692
BIST
16:102.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,00
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.007
En Düşük
2.925
16:1018,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1460
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
16:1018,4219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1451
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
16:101.025,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.025,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler16:08
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.395.714
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|256.832.965
|% 9,97
|
|KZBGY
|35,18
|96.769.902
|% 9,94
|
|KGYO
|17,82
|25.259.986
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|156.742.363
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|51.402.932
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,03
|52.916.188
|% -8,18
|
|EREGL
|29,54
|5.445.968.026
|% 5,73
|
|SISE
|25,12
|4.607.941.796
|% 3,54
|
|KRDMD
|11,77
|4.194.199.225
|% 7,69
|
|THYAO
|68,05
|4.168.544.652
|% -0,95
|
|YKBNK
|5,88
|4.027.877.748
|% -2,16
|
|YKBNK
|5,88
|4.027.877.748
|% -2,16
|
|EKGYO
|3,63
|2.345.452.825
|% -3,46
|
|ISCTR
|6,91
|2.516.974.267
|% 1,77
|
|KRDMD
|11,77
|4.194.199.225
|% 7,69
|
|DOHOL
|4,76
|1.568.604.353
|% 4,39
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0847
|18,0991
|% 0,84
|
|Euro
|18,3806
|18,4303
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,7129
|21,8218
|% 0,69
|
|Frank
|18,9285
|19,0425
|% 0,75
|
|Riyal
|4,8001
|4,8242
|% 0,70
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|3,11
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|10,33
|
|Cumhuriyet
|6.866
|6.966
|14,00
|
|Tam
|6.889
|6.952
|36,00
|
|Yarım
|3.357
|3.399
|18,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,12
|
|B. Petrol
|95,50
|95,50
|1,85
|
Seans Raporu
16:08
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16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, AKBNK
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 19 artarak (% 0.46 ) 2, 656
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16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, COSMO, OYLUM, HKTM, EKIZ, GOLTS, TUKAS, AZTEK
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16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SKTAS, GZNMI, AYES, KGYO
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